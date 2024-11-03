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Кори Гауфф — пятая теннисистка до 21 года, одержавшая 20+ побед над игроками топ-10

Кори Гауфф — пятая теннисистка до 21 года, одержавшая 20+ побед над игроками топ-10
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Третья ракетка мира 20-летняя Кори Гауфф из США в матче Итогового турнира WTA — 2024 с шестым номером мирового рейтинга соотечественницей Джессикой Пегулой (6:3, 6:2) одержала 20-ю победу в карьере над теннисисткой из топ-10. Она стала пятой теннисисткой в возрасте до 21 года, 20 раз побеждавшей соперницу из первой десятки рейтинга WTA.

Теннисистки, одержавшие 20+ побед в возрасте до 21 года над игроками топ-10:

  1. Ким Клейстерс (Бельгия) — 45 побед до 21 года.
  2. Мария Шарапова (Россия) — 39.
  3. Ана Иванович (Сербия) — 26.
  4. Каролина Возняцки (Дания) — 23.
  5. Кори Гауфф (CША) — 20.

В следующем матче Оранжевой группы Гауфф сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, обыгравшей в своём матче 1-го тура Барбору Крейчикову из Чехии (4:6, 7:5, 6:2).

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