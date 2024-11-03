«Это не повлияет на мою игру». Кори Гауфф — об участии в выборах президента США

Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём первом участии в выборах президента США.

«Я буду голосовать и разместила этот контент, пытаясь побудить людей идти на выборы. Сейчас для нашей страны трудное время, решающее время для нас всех. Всё, что я могу сделать, это призвать людей, особенно молодёжь, голосовать и высказывать своё мнение. Особенно в моём поколении есть много людей, которые не видят смысла голосовать. Что касается меня, то я вижу.

Я не думаю, что это повлияет на то, как я буду играть. Выборы будут 5-го, а значит, и 6 ноября день будет очень напряжённым. Я раньше голосовала на выборах в местные органы власти, но впервые голосую на президентских выборах. Иметь возможность внести свой вклад по-настоящему круто и вдохновляюще», — написала спортсменка в своём аккаунте в социальных сетях.

Гауфф в данный момент выступает на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Кори попала в Оранжевую группу, в которую также вошли полька Ига Швёнтек, американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий президент страны Джо Байден в июле объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки и выдвинул от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп.