Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это не повлияет на мою игру». Кори Гауфф — об участии в выборах президента США

«Это не повлияет на мою игру». Кори Гауфф — об участии в выборах президента США
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём первом участии в выборах президента США.

«Я буду голосовать и разместила этот контент, пытаясь побудить людей идти на выборы. Сейчас для нашей страны трудное время, решающее время для нас всех. Всё, что я могу сделать, это призвать людей, особенно молодёжь, голосовать и высказывать своё мнение. Особенно в моём поколении есть много людей, которые не видят смысла голосовать. Что касается меня, то я вижу.

Я не думаю, что это повлияет на то, как я буду играть. Выборы будут 5-го, а значит, и 6 ноября день будет очень напряжённым. Я раньше голосовала на выборах в местные органы власти, но впервые голосую на президентских выборах. Иметь возможность внести свой вклад по-настоящему круто и вдохновляюще», — написала спортсменка в своём аккаунте в социальных сетях.

Гауфф в данный момент выступает на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Кори попала в Оранжевую группу, в которую также вошли полька Ига Швёнтек, американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий президент страны Джо Байден в июле объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки и выдвинул от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп.

Материалы по теме
Джессика Диггинс призвала граждан США участвовать в выборах президента страны
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android