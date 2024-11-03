Александр Зверев назвал причину лёгкой победы над Уго Умбером в финале «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил лёгкую победу в финале турнира серии «Мастерс» в Париже над французом Уго Умбером ( 6:2, 6:2) тем, что ему удобно играть против левшей.

«С левшами мне легче, потому что мой брат левша. Я всегда тренировался с левшой, когда был маленьким. Я привык к резаным подачам. С левшами может быть трудно, но не мне. Я не думал, что выиграю в двух сетах, но с самого начала, даже когда я терял очки после обмена ударами, я хорошо чувствовал мяч. Мне было комфортно, я был уверен в себе. Я думаю, что это был ключ к успеху в матче», — сказал теннисист из Германии на пресс-конференции.

Александр Зверев выиграл 26 последних матчей против левшей.