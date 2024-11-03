Полина Кудерметова проиграла 111-й ракетке мира из США в полуфинале турнира в Мериде
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На хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершился матч 1/2 финала, в котором 133-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в трёх сетах обыграла 111-ю в мировой классификации Энн Ли из США — 3:6, 6:4, 2:6.
Мерида. 1/2 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 22:10 МСК
111
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|6
|
|6
|2
133
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В матче за титул чемпионки соревнований в Мериде теннисистка из США встретится с Зейнеп Сёнмез из Турции, обыгравшей в своём полуфинале другую россиянку, Алину Корнееву.
Комментарии
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