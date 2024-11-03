Полина Кудерметова проиграла 111-й ракетке мира из США в полуфинале турнира в Мериде

На хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершился матч 1/2 финала, в котором 133-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в трёх сетах обыграла 111-ю в мировой классификации Энн Ли из США — 3:6, 6:4, 2:6.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В матче за титул чемпионки соревнований в Мериде теннисистка из США встретится с Зейнеп Сёнмез из Турции, обыгравшей в своём полуфинале другую россиянку, Алину Корнееву.