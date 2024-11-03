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Фото: Александр Зверев с кубком за победу на «Мастерсе» в Париже

Фото: Александр Зверев с кубком за победу на «Мастерсе» в Париже
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Сегодня, 3 ноября, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв в финале хозяина корта 18-го номера рейтинга ATP Уго Умбера (6:2, 6:2).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото Зверева с трофеем, полученным за победу на турнире в столице Франции.

Фото: Getty Images

После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.

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