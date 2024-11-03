Пресс-служба «Ролан Гаррос» поздравила Александра Зверева с победой на «Мастерсе» в Париже

Пресс-служба «Ролан Гаррос» поздравила третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева с победой в турнире серии «Мастерс» в Париже. Сегодня, 3 ноября, он обыграл француза Уго Умбера (6:2, 6:2) в финале соревнований, проходивших во дворце спорта «Берси».

«Поздравляем Сашу Зверева с завоеванием его первого титула «Мастерса» в Париже», — написано в посте на официальной странице «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.