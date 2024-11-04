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Зверев ответил, что для него важнее — выиграть ТБШ или стать лидером рейтинга

Зверев ответил, что для него важнее — выиграть ТБШ или стать лидером рейтинга
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, что для него важнее — выиграть турнир «Большого шлема» или стать лидером рейтинга ATP.

«Очень хороший вопрос. Я считаю, что в современном теннисе это взаимосвязано. Очень сложно стать первым без победы на «Шлеме». У меня был шанс в 2022-м, если бы я не получил травму, но это редкость, потому что тогда были особые обстоятельства. Джокович не играл многие турниры, потому что не привился. Надаль сильно начал год и травмировался. У Медведева тоже была травма. В том году он сделал операцию на спине.

Это был странный год. Не было такого, чтобы все играли все турниры и были готовы на 100%. Ситуация была другая. Но сейчас, когда все играют и здоровы, чтобы стать первым, нужно выигрывать «Большие шлемы». Сейчас я второй, но от Янника Синнера меня отделяет около 3000 очков, а может, и больше (с понедельника 3615 очков. – Прим. «Чемпионата»), — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. После этой победы спортсмен из Германии вернётся на вторую строчку рейтинга ATP.

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