Александр Зверев отправился на тренировку сразу после победы на «Мастерсе» в Париже
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отправился на тренировку сразу после победы на хардовом турнире серии «Мастерс» в Париже (последний в сезоне).
Напомним, сегодня, 3 ноября, Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.
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