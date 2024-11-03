Александр Зверев отправился на тренировку сразу после победы на «Мастерсе» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отправился на тренировку сразу после победы на хардовом турнире серии «Мастерс» в Париже (последний в сезоне).

Напомним, сегодня, 3 ноября, Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл француза Уго Умбера (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернётся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.