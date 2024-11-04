Уго Умбер — о финале в Париже: мне было физически тяжело после битвы с Хачановым

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Ранее в титульном матче он уступил немцу Александру Звереву (нынешний третий номер рейтинга) со счётом 2:6, 2:6.

«Я очень рад, что сыграл в этом финале. То, что моя семья и команда были со мной всю неделю, было невероятно. Именно ради таких моментов я и тренируюсь каждый день. Конечно, мне не о чем жалеть. Зверев был сильнее меня во всех аспектах игры. Я не успел восстановиться после вчерашнего матча. Сегодня мне было физически тяжело после битвы с Кареном Хачановым. Но всё равно поздравляю Зверева», — сказал Уго Умбер на пресс-конференции после матча.