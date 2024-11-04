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Уго Умбер — о финале в Париже: мне было физически тяжело после битвы с Хачановым

Уго Умбер — о финале в Париже: мне было физически тяжело после битвы с Хачановым
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Ранее в титульном матче он уступил немцу Александру Звереву (нынешний третий номер рейтинга) со счётом 2:6, 2:6.

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Я очень рад, что сыграл в этом финале. То, что моя семья и команда были со мной всю неделю, было невероятно. Именно ради таких моментов я и тренируюсь каждый день. Конечно, мне не о чем жалеть. Зверев был сильнее меня во всех аспектах игры. Я не успел восстановиться после вчерашнего матча. Сегодня мне было физически тяжело после битвы с Кареном Хачановым. Но всё равно поздравляю Зверева», — сказал Уго Умбер на пресс-конференции после матча.

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