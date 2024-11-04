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Ига Швёнтек рассказала, что ей придётся изучать из-за сотрудничества с новым тренером

Ига Швёнтек рассказала, что ей придётся изучать из-за сотрудничества с новым тренером
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о языковом барьере в работе с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом.

«Конечно, это странно, потому что я всю жизнь говорю о теннисе на польском языке, и на этом же языке я говорю о своём теле с физиотерапевтом; вся моя команда всегда состояла из поляков, поэтому приходится учить новый лексикон. Но это приятно», — сказала Швёнтек на пресс-конференции в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В воскресенье, 3 ноября, Ига Швёнтек на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде в трёх сетах победила 13-го номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову — 4:6, 7:5, 6:2.

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