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Ига Швёнтек рассказала, что придало ей уверенности в матче с Барборой Крейчиковой

Ига Швёнтек рассказала, что придало ей уверенности в матче с Барборой Крейчиковой
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своей подаче в матче Итогового турнира WTA — 2024 с 13-м номером мирового рейтинга Барборой Крейчиковой (4:6, 7:5, 6:2).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
03 ноября 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 2
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Я была довольна этими эйсами. Они придали мне уверенности, и я почувствовала, что могу выигрывать очки одним ударом», — сказала польская спортсменка на послематчевой пресс-конференции.

Швёнтек сделала 10 эйсов в матче с Крейчиковой. Больше подач навылет в матчах WTA у неё было только на Открытом чемпионате Австралии 2019 года в матче против румынской теннисистки Аны Богдан (6:3, 3:6, 6:4). Тогда она выполнила 10 эйсов.

Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
Календарь Итогового турнира WTA - 2024
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