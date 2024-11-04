Ига Швёнтек рассказала, что придало ей уверенности в матче с Барборой Крейчиковой

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своей подаче в матче Итогового турнира WTA — 2024 с 13-м номером мирового рейтинга Барборой Крейчиковой (4:6, 7:5, 6:2).

«Я была довольна этими эйсами. Они придали мне уверенности, и я почувствовала, что могу выигрывать очки одним ударом», — сказала польская спортсменка на послематчевой пресс-конференции.

Швёнтек сделала 10 эйсов в матче с Крейчиковой. Больше подач навылет в матчах WTA у неё было только на Открытом чемпионате Австралии 2019 года в матче против румынской теннисистки Аны Богдан (6:3, 3:6, 6:4). Тогда она выполнила 10 эйсов.