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Хачанов рассказал подробности о состоянии здоровья после пройденного медобследования

Хачанов рассказал подробности о состоянии здоровья после пройденного медобследования
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём состоянии здоровья.

«У меня сейчас в голове смешанные чувства… Мне действительно нравилась моя игра и в последние недели. Закончить таким образом больно…

Я знаю, что травмы — это часть спорта. Со своей стороны могу сказать, что я пытался бороться до конца. Сегодня был у врача и у меня растяжение второй степени в двух частях правой ноги. Так что сейчас самое время восстановиться и отдохнуть с семьей перед началом межсезонья. Спасибо всем за поддержку», — написал Хачанов на личной странице в своей социальной сети.

Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала турнира в Париже, где проиграл французу Уго Умберу.

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