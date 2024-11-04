Александр Зверев опубликовал торжественный пост после победы на «Мастерсе» в Париже

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал торжественный пост после победы на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В финале он обыграл хозяина корта 18-го номера рейтинга ATP Уго Умбера (6:2, 6:2).

«Париж, наша история любви наконец-то получила счастливый конец», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернулся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.