«Берси хорошее место для немцев». Беккер поздравил Зверева с титулом «Мастерса» в Париже
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер поздравил соотечественника Александра Зверева с победой на турнире серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл хозяина корта 14-го номера рейтинга ATP Уго Умбера (6:2, 6:2).
Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
18
Уго Умбер
У. Умбер
«Поздравляю, Саша. Берси хорошее место для немцев», — написал Беккер в комментариях под публикацией Зверева.
После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернулся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.
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