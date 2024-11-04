«Крутышка, вот это сезон!» Кузнецова отреагировала на титул Дианы Шнайдер в Гонконге

Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поздравила соотечественницу Диану Шнайдер с победой на турнире категории WTA-250 в Гонконге.

«Поздравляем Диану Шнайдер с победой на турнире в Гонконге! Это уже четвёртый титул Дианы за сезон, теперь она является 12-й в мировом рейтинге и второй ракеткой России. Крутышка, вот это сезон!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вчера, 3 ноября, Диана Шнайдер в финале турнира в Гонконге обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер (29-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).