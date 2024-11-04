Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP, Андрей Рублёв потерял две позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на четвёртой строчке. Андрей Рублёв потерял две позиции и теперь занимает девятое место, Карен Хачанов после успешного выступления на «Мастерсе» в Париже поднялся на две позиции: с 21-го места на 19-е.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — Карлос Алькарас из Испании.

Рейтинг АТР от 4 ноября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков.

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7715.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7210.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230.

5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5210.

6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300.

7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.

8 (10). Алекс де Минор (Австралия)— 3745.

9 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3720.

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3240…

…

19 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2445…

60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 898…

75 (75). Павел Котов (Россия) — 745.