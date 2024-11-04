Даниил Медведев поднялся в рейтинге ATP, Андрей Рублёв потерял две позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на четвёртой строчке. Андрей Рублёв потерял две позиции и теперь занимает девятое место, Карен Хачанов после успешного выступления на «Мастерсе» в Париже поднялся на две позиции: с 21-го места на 19-е.
Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — Карлос Алькарас из Испании.
Рейтинг АТР от 4 ноября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков.
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7715.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7210.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230.
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5210.
6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300.
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.
8 (10). Алекс де Минор (Австралия)— 3745.
9 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3720.
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3240…
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19 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2445…
60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 898…
75 (75). Павел Котов (Россия) — 745.