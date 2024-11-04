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Диана Шнайдер поднялась на рекордную позицию, Касаткина остаётся в топ-10 рейтинга WTA

Диана Шнайдер поднялась на рекордную позицию, Касаткина остаётся в топ-10 рейтинга WTA
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая продолжает сохранять девятую позицию. Также в топ-20 остались Диана Шнайдер (12), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16). Резкий скачок сделала Алина Корнеева. Россиянка поднялась на 70 мест и стала 184-й в таблице.

Рейтинг WTA от 4 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9016 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7970.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540.
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3664.
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3176.
12 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2895…
……
14 (11). Анна Калинская (Россия) — 2743…
16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578…

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