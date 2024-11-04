Чемпионская гонка АТР: Рублёв опустился на 9-е место и может пропустить Итоговый турнир

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв — девятый.
Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — немец Александр Зверев, тройку лучших замыкает испанец Карлос Алькарас. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP:
1. Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 7315.
3. Карлос Алькарас (Испания) — 6810.
4. Даниил Медведев (Россия) — 4830.
5. Тейлор Фриц (США) — 4300.
6. Новак Джокович (Сербия) — 3910.
7. Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.
8. Алекс де Минор (Австралия)— 3745.
9. Андрей Рублёв (Россия) — 3720.
10. Григор Димитров (Болгария) — 3340…