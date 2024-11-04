Шнайдер — об отпуске: планирую расслабиться на пляже и посетить «Диснейленд»

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как планирует провести время после окончания сезона.

«Моя задача на следующий сезон стать сильнее, выигрывать турниры и доходить до высоких стадий. В этом сезоне было много перелётов, так что сейчас хочу побыть с семьёй, встретиться с друзьями. Сейчас планирую посетить «Диснейленд», расслабиться на пляже, поплавать в море. Возможно, заняться шоппингом», — приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA.

Вчера, 3 ноября, Шнайдер одержала победу на турнире категории WTA-250 в Гонконге. В финале она обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер со счётом 6:1, 6:2. Для Шнайдер этот титул стал четвёртым в карьере.