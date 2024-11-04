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Рыбакина — Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA

Рыбакина — Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA
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Сегодня, 4 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Фиолетовой группы, в котором встретятся пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и представительница Китая, седьмой номер рейтинга WTA Чжэн Циньвэнь.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 15:30 мск.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рыбакиной. Она выиграла в двух упорных сетах (7:6 (7:4), 7:5) в 1/16 финала Уимблдона-2022 и 6:1, 6:2 в первом раунде Пекина-2023. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте после парного матча с участием Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

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