Стефанос Циципас опубликовал редкое фото из детства

12-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал детское фото на своей странице в социальных сетях. На снимке греческий теннисист запечатлён после участия в юношеском турнире в Италии.

Фото: страница циципаса в социальных сетях

«Возвращаюсь к временам, когда я считал, что растяжка необязательна», — подписал публикацию Циципас.

Ранее греческий теннисист выбыл из гонки за Итоговый чемпионат — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Циципас потерял шансы догнать австралийца Алекса де Минора после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.