Стефанос Циципас опубликовал редкое фото из детства

12-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал детское фото на своей странице в социальных сетях. На снимке греческий теннисист запечатлён после участия в юношеском турнире в Италии.
Фото: страница циципаса в социальных сетях
«Возвращаюсь к временам, когда я считал, что растяжка необязательна», — подписал публикацию Циципас.
Ранее греческий теннисист выбыл из гонки за Итоговый чемпионат — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Циципас потерял шансы догнать австралийца Алекса де Минора после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.
Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.