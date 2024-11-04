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«Кто-нибудь делал это раньше?» Кафельников поделился уникальным карьерным достижением

«Кто-нибудь делал это раньше?» Кафельников поделился уникальным карьерным достижением
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился уникальным достижением в своей карьере.

«Что ещё меня впечатляет, так это то, что в 1996 году я стал чемпионом в одиночном и парном разрядах на двух турнирах подряд!!! Прага и „Роллан Гаррос“! Кто-нибудь делал это раньше?» — поинтересовался Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Евгений Кафельников завершил профессиональную карьеру в 2003 году, в возрасте 29 лет. После окончания карьеры Кафельников играл в покер, гольф и принимал участие в ветеранских турнирах.

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