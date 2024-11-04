«Пить». Арина Соболенко — о том, что будет делать в межсезонье

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц, который провела пресс-служба Итогового чемпионата — 2024. Она иронично ответила на вопрос, чем планирует заняться после окончания сезона.

Любимый трофей: титул US Open.

Кто заставляет смеяться: Онс Жабер, Паула Бадоса.

Лучшая сладость: мишки Гамми.

В межсезонье я буду: пить (я не скажу вам что).

По итогам первого тура Итогового чемпионата Арина Соболенко возглавляет Фиолетовую группу, в которой также выступают итальянка Жасмин Паолини, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.