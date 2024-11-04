Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пить». Арина Соболенко — о том, что будет делать в межсезонье

«Пить». Арина Соболенко — о том, что будет делать в межсезонье
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц, который провела пресс-служба Итогового чемпионата — 2024. Она иронично ответила на вопрос, чем планирует заняться после окончания сезона.

Любимый трофей: титул US Open.

Кто заставляет смеяться: Онс Жабер, Паула Бадоса.

Лучшая сладость: мишки Гамми.

В межсезонье я буду: пить (я не скажу вам что).

По итогам первого тура Итогового чемпионата Арина Соболенко возглавляет Фиолетовую группу, в которой также выступают итальянка Жасмин Паолини, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

Материалы по теме
«Проснулась, а бойфренд мне: о, ты стала 1-й ракеткой». Признания Соболенко перед Итоговым
«Проснулась, а бойфренд мне: о, ты стала 1-й ракеткой». Признания Соболенко перед Итоговым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android