«Пить». Арина Соболенко — о том, что будет делать в межсезонье

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на блиц, который провела пресс-служба Итогового чемпионата — 2024. Она иронично ответила на вопрос, чем планирует заняться после окончания сезона.
Любимый трофей: титул US Open.
Кто заставляет смеяться: Онс Жабер, Паула Бадоса.
Лучшая сладость: мишки Гамми.
В межсезонье я буду: пить (я не скажу вам что).
По итогам первого тура Итогового чемпионата Арина Соболенко возглавляет Фиолетовую группу, в которой также выступают итальянка Жасмин Паолини, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китаянка Чжэн Циньвэнь.
Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.