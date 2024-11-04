Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финалист Australian Open поддержал Хачанова, получившего травму на «Мастерсе» в Париже

Финалист Australian Open поддержал Хачанова, получившего травму на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис обратился к россиянину 19-й ракетке мира Карену Хачанову, получившему повреждение на турнире серии «Мастерс» в Париже.

«Выздоравливай, брат. Приятно снова видеть тебя на этом уровне», — написал Багдатис в комментариях под публикацией Карена Хачанова.

По результатам обследования у Хачанова растяжение второй степени в двух частях правой ноги. Российский теннисист заканчивал встречу с французом Уго Умбером, испытывая болевые ощущения от травмы. В полуфинале «Мастерса» Хачанов уступил со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6.

Материалы по теме
«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза
«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android