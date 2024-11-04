Финалист Australian Open поддержал Хачанова, получившего травму на «Мастерсе» в Париже

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис обратился к россиянину 19-й ракетке мира Карену Хачанову, получившему повреждение на турнире серии «Мастерс» в Париже.

«Выздоравливай, брат. Приятно снова видеть тебя на этом уровне», — написал Багдатис в комментариях под публикацией Карена Хачанова.

По результатам обследования у Хачанова растяжение второй степени в двух частях правой ноги. Российский теннисист заканчивал встречу с французом Уго Умбером, испытывая болевые ощущения от травмы. В полуфинале «Мастерса» Хачанов уступил со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6.