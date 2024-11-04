Мария Шарапова опубликовала кадры фотосессии в деловом образе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась кадрами с фотосессии в строгом образе.

Фото: страница шараповой в социальных сетях

«И вот так просто наступила осень», — подписала свою публикацию российская теннисистка.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

Стоит отметить, что сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).