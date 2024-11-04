Соболенко — Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA

Сегодня, 4 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Фиолетовой группы, в котором встретятся трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.

По личным встречам у теннисисток равенство — 2-2. Паолини выиграла на турнире в Илкли (Великобритания) в 2017 году на решающем тай-брейке, а также во втором круге Индиан-Уэллса-2022 на харде — 2:6, 6:3, 6:3. Соболенко дважды побеждала её на харде — в Линце-2020 со счётом 6:4, 6:4 и в Пекине-2023 со счётом 6:4, 7:6 (7:4).