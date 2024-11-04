Соболенко — Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA
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Сегодня, 4 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Фиолетовой группы, в котором встретятся трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
По личным встречам у теннисисток равенство — 2-2. Паолини выиграла на турнире в Илкли (Великобритания) в 2017 году на решающем тай-брейке, а также во втором круге Индиан-Уэллса-2022 на харде — 2:6, 6:3, 6:3. Соболенко дважды побеждала её на харде — в Линце-2020 со счётом 6:4, 6:4 и в Пекине-2023 со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
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