Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире в Метце

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Италии 51-й ракеткой мира Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP-250 в Метце (Франция).

Сегодня, 4 ноября, Сонего обыграл француза 166-ю ракетку мира Грегуара Баррера в первом круге турнира в Метце. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Итальянский спортсмен выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти.

Напомним, из-за раннего поражения в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP — 2024. На данный момент Андрей занимает девятое место в гонке на финальный турнир года. Австралиец Алекс де Минор — восьмой.