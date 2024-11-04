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Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире в Метце

Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире в Метце
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Италии 51-й ракеткой мира Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP-250 в Метце (Франция).

Сегодня, 4 ноября, Сонего обыграл француза 166-ю ракетку мира Грегуара Баррера в первом круге турнира в Метце. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Метц. 1-й круг
04 ноября 2024, понедельник. 14:10 МСК
Грегуар Баррер
166
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Лоренцо Сонего
51
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Матч продолжался 1 час 25 минут. Итальянский спортсмен выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти.

Напомним, из-за раннего поражения в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP — 2024. На данный момент Андрей занимает девятое место в гонке на финальный турнир года. Австралиец Алекс де Минор — восьмой.

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