Павел Котов завершил выступление на турнире АТР-250 в Белграде

Российский теннисист 75-я ракетка мира Павел Котов завершил выступление на турнире категории АТР-250 в Белграде (Сербия), который проходит с 3 по 9 ноября.

В матче первого круга россиянин уступил представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6. Россиянин упустил тройной брейк-пойнт на подаче соперника на матч.