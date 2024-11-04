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Павел Котов завершил выступление на турнире АТР-250 в Белграде

Павел Котов завершил выступление на турнире АТР-250 в Белграде
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Российский теннисист 75-я ракетка мира Павел Котов завершил выступление на турнире категории АТР-250 в Белграде (Сербия), который проходит с 3 по 9 ноября.

Белград. 1-й круг
04 ноября 2024, понедельник. 14:45 МСК
Томас Мартин Этчеверри
39
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Павел Котов
75
Россия
Павел Котов
П. Котов

В матче первого круга россиянин уступил представителю Аргентины Томасу Мартину Этчеверри. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6. Россиянин упустил тройной брейк-пойнт на подаче соперника на матч.

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