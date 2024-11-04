«Саша молодец, отлично играл». Кузнецова — о победе Зверева на «Мастерсе» в Париже

Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о победе немца Александра Зверева на турнире серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл хозяина корта 14-го номера рейтинга ATP Уго Умбера (6:2, 6:2).

«На этот раз домашняя публика не смогла ничем помочь своему теннисисту. А Саша молодец, отлично играл, 23-й титул в карьере! И теперь он вторая ракетка мира, Карлос Алькарас — третий в рейтинге», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернулся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй — в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.