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«Саша молодец, отлично играл». Кузнецова — о победе Зверева на «Мастерсе» в Париже

«Саша молодец, отлично играл». Кузнецова — о победе Зверева на «Мастерсе» в Париже
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Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о победе немца Александра Зверева на турнире серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл хозяина корта 14-го номера рейтинга ATP Уго Умбера (6:2, 6:2).

Париж. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«На этот раз домашняя публика не смогла ничем помочь своему теннисисту. А Саша молодец, отлично играл, 23-й титул в карьере! И теперь он вторая ракетка мира, Карлос Алькарас — третий в рейтинге», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

После победы в финале «Мастерса» в Париже спортсмен из Германии вернулся на вторую строчку рейтинга ATP. Для Зверева это 23-й титул на турнирах ATP в карьере и второй — в этом сезоне. В мае он стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Также на его счету выход в финал «Ролан Гаррос» — 2024.

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