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Диана Шнайдер: в следующем году уже все будут думать, что со мной непросто

Диана Шнайдер: в следующем году уже все будут думать, что со мной непросто
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась, как игроки будут воспринимать её в следующем году после мощно проведённого сезона-2024.

«В следующем году все будут готовиться, зная мою игру, и думать: «О, с ней непросто», и тому подобное. Но для меня важно играть против лучших в мире. Даже если будет много поражений, я буду максимально положительно настроена, просто продолжу развивать свою игру, менталитет, физическую силу. Есть много деталей, которые я могу улучшить, достичь нового, чтобы стать, скажем, игроком десятки лучших. Я не спешу, мне придётся набраться терпения», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

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