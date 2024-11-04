Диана Шнайдер: в следующем году уже все будут думать, что со мной непросто

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась, как игроки будут воспринимать её в следующем году после мощно проведённого сезона-2024.

«В следующем году все будут готовиться, зная мою игру, и думать: «О, с ней непросто», и тому подобное. Но для меня важно играть против лучших в мире. Даже если будет много поражений, я буду максимально положительно настроена, просто продолжу развивать свою игру, менталитет, физическую силу. Есть много деталей, которые я могу улучшить, достичь нового, чтобы стать, скажем, игроком десятки лучших. Я не спешу, мне придётся набраться терпения», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.