Ян-Леннард Штруфф обыграл Александра Шевченко на старте турнира в Метце

40-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). На старте соревнований он переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко (64-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Штруфф выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Шевченко восемь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Белграде Ян-Леннард Штруфф сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте.