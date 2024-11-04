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Ян-Леннард Штруфф обыграл Александра Шевченко на старте турнира в Метце

Ян-Леннард Штруфф обыграл Александра Шевченко на старте турнира в Метце
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40-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). На старте соревнований он переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко (64-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Метц. 1-й круг
04 ноября 2024, понедельник. 16:05 МСК
Александр Шевченко
64
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Ян-Леннард Штруфф
40
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Штруфф выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Шевченко восемь эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Белграде Ян-Леннард Штруфф сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте.

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