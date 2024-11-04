Чжэн Циньвэнь обыграла Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала первую победу на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Китаянка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (пятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Циньвэнь выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В заключительном матче группового этапа Циньвэнь сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Рыбакиной предстоит сразиться с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.
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