Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь обыграла Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA

Чжэн Циньвэнь обыграла Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала первую победу на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Китаянка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (пятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Циньвэнь выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В заключительном матче группового этапа Циньвэнь сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Рыбакиной предстоит сразиться с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android