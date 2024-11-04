Чжэн Циньвэнь обыграла Елену Рыбакину на Итоговом турнире WTA

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала первую победу на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Китаянка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (пятый номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Циньвэнь выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В заключительном матче группового этапа Циньвэнь сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Рыбакиной предстоит сразиться с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.