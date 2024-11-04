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Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка в истории, выигравшая матч на Итоговом турнире WTA

Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка в истории, выигравшая матч на Итоговом турнире WTA
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Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала лишь второй представительницей Китая, которой удалось выиграть матч на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Сегодня, 4 ноября, Циньвэнь обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Первой китаянкой, выигравшей матч на Итоговом турнире, была двукратная победительница турниров «Большого шлема» Ли На в 2011 году. На выходила в финал Итогового в 2013 году, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6).

В заключительном матче группового этапа Циньвэнь встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Чжэн сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
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