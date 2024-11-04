Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка в истории, выигравшая матч на Итоговом турнире WTA

Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала лишь второй представительницей Китая, которой удалось выиграть матч на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Сегодня, 4 ноября, Циньвэнь обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Первой китаянкой, выигравшей матч на Итоговом турнире, была двукратная победительница турниров «Большого шлема» Ли На в 2011 году. На выходила в финал Итогового в 2013 году, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6).

В заключительном матче группового этапа Циньвэнь встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Чжэн сохраняет шансы на выход в полуфинал.