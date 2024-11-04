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Рыбакина потеряет шансы на выход из группы на Итоговом, если Соболенко обыграет Паолини

Рыбакина потеряет шансы на выход из группы на Итоговом, если Соболенко обыграет Паолини
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может потерять шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024, если белоруска Арина Соболенко одержит победу над итальянкой Жасмин Паолини сегодня, 4 ноября. Начало матча запланировано на 18:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
3 		1
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Рыбакина проиграла оба стартовых матча на групповом этапе — Паолини (6:7 (5:7, 4:6) и китаянке Чжэн Циньвэнь (6:7 (4:7), 6:3, 1:6). Елена сохранит шансы на выход в полуфинал Итогового турнира только в случае победы Паолини. При победе Соболенко Рыбакина досрочно займёт четвёртое место, а Арина — первое.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
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