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17-я ракетка мира в паре Хромачёва: задача — попасть в топ-10 в следующем сезоне

17-я ракетка мира в паре Хромачёва: задача — попасть в топ-10 в следующем сезоне
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17-я ракетка мира в парном разряде Ирина Хромачёва заявила, что её целью на 2025 год является попадание в топ-10 мирового рейтинга.

«Я раньше играла в одиночку, была сконцентрирована на этом разряде. Это мой первый полноценный год в паре. Было важно найти партнёра, с кем мне комфортно играть. Последние три-четыре месяца выступаем с Аней Данилиной — результаты говорят сами за себя. Очень довольны этим годом. Чуть отдохнём — и будем работать дальше.

Сейчас обсуждаются детали предсезонки. Вместе будем в Москве. Потом уеду в Кисловодск, в горы, где и будет физическая подготовка. Аня будет играть на Кубке Билли Джин Кинг за Казахстан. И дальше уже посмотрим, какие-то тренировки сделаем совместными. Но основная подготовка будет отдельной. Хочу дома побыть, отдохнуть друг от друга. Сейчас я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом, был стрессовый перелом. Задача — попасть в десятку в следующем сезоне», — сказала Хромачёва в эфире шоу BetBoom Tennis.

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