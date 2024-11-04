«В планах выйти на контакт с WTA». Хромачёва — о критике из-за неуважения к парным игрокам

17-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Ирина Хромачёва высказалась о своей критике в адрес WTA-тура из-за неуважения одиночных игроков к парным.

В сентябре россиянка выразила недовольство поведением испанки Паулы Бадосы и чешки Каролины Муховой на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай), которые обыграли Хромачёву и Анну Данилину и снялись с парного разряда.

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«В планах — выйти на контакт с WTA и с девочками [Паулой Бадосой и Каролиной Муховой] на Australian Open в следующем году по этому поводу, потому что, считаю, если заявляешься как одиночник на парный турнир — никакой проблемы в этом нет: играй его до конца, а не снимайся с пары и продолжай участвовать в одиночном турнире. На тот момент, когда мы им проиграли, мы не знали, что выиграем Ухань на следующей неделе. Так что да, мы были очень близки, чтобы стать первыми запасными на Итоговый турнир WTA в паре. Но, к сожалению, после Уханя мы поехали в Нинбо, Аня там отравилась китайской едой в официальном отеле турнира, и мы не смогли выйти на корт. Значит, в следующем году будем пробовать.

У нас есть много девочек, которые играют и одиночку, и пару. Выступали в Цинциннати против Дианы Шнайдер и Линды Носковой — с этим нет никаких проблем. Но играйте турнир до конца. Либо, если выходите, чтобы забрать деньги, сыграть один круг и дальше отказаться, не выходите на пару», — сказала Хромачёва в эфире шоу BetBoom Tennis.