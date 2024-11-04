Циньвэнь — о победе над Рыбакиной: она — одна из лучших теннисисток в туре

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана на Итоговом турнире — 2024. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

— Очень рада выиграть этот матч. Я никогда раньше её не побеждала. Сейчас она — одна из лучших теннисисток в туре. У нее мощная подача и великолепные удары с задней линии. Рада, что сегодня я выложилась по полной.

— Какой момент стал ключом к тому, чтобы переломить ход встречи в третьем сете?

— Сосредоточенность в геймах на своей подаче. Мы обе мощно выполняем свои подачи, их очень сложно возвращать, — сказала Циньвэнь в интервью на корте после матча.