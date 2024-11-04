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Циньвэнь — о победе над Рыбакиной: она — одна из лучших теннисисток в туре

Циньвэнь — о победе над Рыбакиной: она — одна из лучших теннисисток в туре
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана на Итоговом турнире — 2024. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

— Очень рада выиграть этот матч. Я никогда раньше её не побеждала. Сейчас она — одна из лучших теннисисток в туре. У нее мощная подача и великолепные удары с задней линии. Рада, что сегодня я выложилась по полной.

— Какой момент стал ключом к тому, чтобы переломить ход встречи в третьем сете?
— Сосредоточенность в геймах на своей подаче. Мы обе мощно выполняем свои подачи, их очень сложно возвращать, — сказала Циньвэнь в интервью на корте после матча.

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