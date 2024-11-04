«В третьем сете я уже очень устала». Елена Рыбакина — о поражении от Циньвэнь

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой второй матч группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований.

«Сегодня был длинный матч. У меня были шансы в первом сете, пару более качественных розыгрышей на тай-брейке и всё было бы проще. Конечно, результат вышел не таким, какой бы я хотела. В третьем сете я уже очень устала и не чувствовала себя хорошо, но в целом было неплохо для меня», — сказала Рыбакина в интервью WTA.