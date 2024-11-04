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«В третьем сете я уже очень устала». Елена Рыбакина — о поражении от Циньвэнь

«В третьем сете я уже очень устала». Елена Рыбакина — о поражении от Циньвэнь
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой второй матч группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Сегодня был длинный матч. У меня были шансы в первом сете, пару более качественных розыгрышей на тай-брейке и всё было бы проще. Конечно, результат вышел не таким, какой бы я хотела. В третьем сете я уже очень устала и не чувствовала себя хорошо, но в целом было неплохо для меня», — сказала Рыбакина в интервью WTA.

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