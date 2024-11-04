«В третьем сете я уже очень устала». Елена Рыбакина — о поражении от Циньвэнь
Поделиться
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой второй матч группового этапа на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
«Сегодня был длинный матч. У меня были шансы в первом сете, пару более качественных розыгрышей на тай-брейке и всё было бы проще. Конечно, результат вышел не таким, какой бы я хотела. В третьем сете я уже очень устала и не чувствовала себя хорошо, но в целом было неплохо для меня», — сказала Рыбакина в интервью WTA.
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
23:40
-
23:20
-
23:02
-
22:51
-
22:20
-
22:00
-
21:48
-
21:21
-
21:08
-
20:58
-
20:26
-
20:06
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:25
-
18:20
-
18:09
-
17:49
-
17:20
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
14:35
-
13:58
-
13:02
-
12:21
-
10:51
-
10:34
-
10:18