Чжэн Циньвэнь — первая китаянка в истории, выигравшая 50 матчей в сезоне
Поделиться
Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса. Она стала первой представительницей Китая в истории Открытой эры, которой удалось выиграть 50 матчей в одном сезоне.
Сегодня, 4 ноября, Циньвэнь одержала свою первую победу на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
В заключительном матче группового этапа Циньвэнь встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Чжэн сохраняет шансы на выход в полуфинал соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
20:26
-
20:06
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:25
-
18:20
-
18:09
-
17:49
-
17:20
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
14:35
-
13:58
-
13:02
-
12:21
-
10:51
-
10:34
-
10:18
-
09:57
-
09:41
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
04:47
-
00:55
-
00:30
-
00:25
-
00:20