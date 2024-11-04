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Арина Соболенко — Жасмин Паолини, результат матча 4 ноября 2024, счёт 2:0 (6:3, 7:5), Итоговый турнир WTA

Арина Соболенко обыграла Жасмин Паолини и вышла в 1/2 финала Итогового турнира WTA
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на групповом этапе Итогового турнира WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Во втором сете Соболенко отыграла два сетбола соперницы на своей подаче при счёте 4:5.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Паолини ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Благодаря второй победе Соболенко досрочно вышла в полуфинал Итогового, гарантировав себе первое место в группе. Паолини поспорит за выход из группы с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Елена Рыбакина потеряла шансы на полуфинал.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
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