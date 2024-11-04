Елена Рыбакина потеряла шансы на выход из группы на Итоговом чемпионате WTA

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата — 2024. Это стало известно после победы белоруски Арины Соболенко над итальянкой Жасмин Паолини.

Рыбакина проиграла оба стартовых матча на групповом этапе — Паолини (6:7 (5:7), 4:6) и китаянке Чжэн Циньвэнь (6:7 (4:7), 6:3, 1:6). Елена займёт четвёртое место в Фиолетовой группе вне зависимости от результатов заключительных матчей.

Благодаря своей второй победе Соболенко же досрочно вышла в полуфинал Итогового, гарантировав себе первое место. Жасмин Паолини поспорит за выход в плей-офф с Чжэн Циньвэнь.

Отметим, что до Итогового турнира — 2024 Рыбакина не выступала на соревнованиях с конца августа. Она снялась со второго круга US Open — 2024, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане из-за проблем со здоровьем.