Арина Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в третий раз подряд

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA в третий раз подряд. Сегодня, 4 ноября, она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований.

В 2022 году Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсии в финале, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.

Благодаря победе над Паолини Арина Соболенко гарантировала себе не просто выход в плей-офф, но ещё и первое место в Фиолетовой группе. Вторую позицию в ней разыграют Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла шансы на выход в полуфинал.