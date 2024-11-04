Арина Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в третий раз подряд
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA в третий раз подряд. Сегодня, 4 ноября, она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В 2022 году Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсии в финале, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.
Благодаря победе над Паолини Арина Соболенко гарантировала себе не просто выход в плей-офф, но ещё и первое место в Фиолетовой группе. Вторую позицию в ней разыграют Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла шансы на выход в полуфинал.
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
20:26
-
20:06
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:25
-
18:20
-
18:09
-
17:49
-
17:20
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
15:48
-
15:33
-
15:17
-
14:35
-
13:58
-
13:02
-
12:21
-
10:51
-
10:34
-
10:18
-
09:57
-
09:41
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
04:47
-
00:55
-
00:30
-
00:25
-
00:20