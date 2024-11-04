Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в третий раз подряд

Арина Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в третий раз подряд
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA в третий раз подряд. Сегодня, 4 ноября, она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В 2022 году Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсии в финале, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.

Благодаря победе над Паолини Арина Соболенко гарантировала себе не просто выход в плей-офф, но ещё и первое место в Фиолетовой группе. Вторую позицию в ней разыграют Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла шансы на выход в полуфинал.

Материалы по теме
Елена Рыбакина потеряла шансы на выход из группы на Итоговом чемпионате WTA
Материалы по теме
Соболенко досрочно победила в группе на Итоговом WTA! А Рыбакина проиграла
Live
Соболенко досрочно победила в группе на Итоговом WTA! А Рыбакина проиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android