В WTA отреагировали на пустые трибуны на Итоговом чемпионате в Эр-Рияде

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на полупустые трибуны на Итоговом чемпионате WTA, который проходит со 2 по 9 ноября с Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы всегда ожидали снижения посещаемости, учитывая, что в Саудовской Аравии рабочая неделя начинается в воскресенье, но предполагаем, что цифры будут расти по мере приближения выходных», — приводит слова представителя WTA The Telegraph.

Сегодня, 4 ноября, белоруска Арина Соболенко гарантировала выход в полуфинал Итогового и первое место в Фиолетовой группе. Вторую позицию в ней разыграют итальянка Жасмин Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла шансы на выход в полуфинал.