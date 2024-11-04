Арина Соболенко: чтобы показывать великолепный теннис, необходима командная работа

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вдохновенно высказалась о важности своей тренерской команды.

«Я горжусь не только собой, но и своей командой. Мы смогли преодолеть многое. Чтобы показывать такой великолепный теннис и стать номером один в мире, необходима командная работа. Дело не только во мне, есть закулисная работа, которую никто не видит. Ребята многое для меня делают, я очень их ценю. Это мотивирует меня продолжать побеждать на этом корте. Эти ребята заслуживают того, чтобы их называли лучшей командой», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Сегодня, 4 ноября, Арина Соболенко гарантировала себе выход в полуфинал Итогового турнира, заняв первое место в Фиолетовой группе.