Арина Соболенко сравнялась с Игой Швёнтек по победам над игроками топ-5 в 2024 году

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала пятую победу над игроком топ-5 в 2024 году. Сегодня, 4 ноября, она обыграла четвёртую ракетку итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 на групповом этапе Итогового турнира — 2024.

Столько же побед над игроками из первой пятёрки рейтинга одержала вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. В последний раз это случилось ещё в июне — на «Ролан Гаррос». В полуфинале Швёнтек обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф и впоследствии взяла титул.

Соболенко и Швёнтек являются лидерами WTA-тура по данному показателю в 2024 году.