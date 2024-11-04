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Арина Соболенко сравнялась с Игой Швёнтек по победам над игроками топ-5 в 2024 году

Арина Соболенко сравнялась с Игой Швёнтек по победам над игроками топ-5 в 2024 году
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Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала пятую победу над игроком топ-5 в 2024 году. Сегодня, 4 ноября, она обыграла четвёртую ракетку итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 на групповом этапе Итогового турнира — 2024.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Столько же побед над игроками из первой пятёрки рейтинга одержала вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. В последний раз это случилось ещё в июне — на «Ролан Гаррос». В полуфинале Швёнтек обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф и впоследствии взяла титул.

Соболенко и Швёнтек являются лидерами WTA-тура по данному показателю в 2024 году.

Календарь Итогового турнира - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира - 2024
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