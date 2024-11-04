Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA второй год подряд в качестве первой ракетки мира. В последний раз подобное достижение покорялось 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс в 2013 и 2014 годы.
В общей сложности Соболенко в третий год подряд выходит в плей-офф на Итоговом. В 2022 году Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсии в финале, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.
Напомним, сегодня, 4 ноября, Арина Соболенко обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
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4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
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