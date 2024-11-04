Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA второй год подряд в качестве первой ракетки мира. В последний раз подобное достижение покорялось 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс в 2013 и 2014 годы.

В общей сложности Соболенко в третий год подряд выходит в плей-офф на Итоговом. В 2022 году Соболенко проиграла француженке Каролин Гарсии в финале, а в 2023-м уступила в полуфинале польке Иге Швёнтек.

Напомним, сегодня, 4 ноября, Арина Соболенко обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф соревнований.