Арина Соболенко — о матче с Паолини: каким-то образом нужно было выиграть в двух сетах

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини в рамках группового этапа Итогового турнира WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Весь матч был очень тяжёлым, не только конец. Жасмин — отличный игрок, она постоянно оказывает на тебя давление, великолепно двигается, подаёт гораздо лучше, чем люди думают. Для меня это важная победа, я очень довольна своим сегодняшним выступлением, особенно из-за того, что мне удалось вытащить второй сет, который в конце стал очень сложным. В тот момент я старалась сохранять агрессивность и не терять хладнокровия, мне очень хотелось бороться за этот сет любой ценой. Каким-то образом мне нужно было выиграть этот матч в двух партиях», — приводит слова Соболенко Punto de Break.