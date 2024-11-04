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Арина Соболенко — о матче с Паолини: каким-то образом нужно было выиграть в двух сетах

Арина Соболенко — о матче с Паолини: каким-то образом нужно было выиграть в двух сетах
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Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини в рамках группового этапа Итогового турнира WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 18:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Весь матч был очень тяжёлым, не только конец. Жасмин — отличный игрок, она постоянно оказывает на тебя давление, великолепно двигается, подаёт гораздо лучше, чем люди думают. Для меня это важная победа, я очень довольна своим сегодняшним выступлением, особенно из-за того, что мне удалось вытащить второй сет, который в конце стал очень сложным. В тот момент я старалась сохранять агрессивность и не терять хладнокровия, мне очень хотелось бороться за этот сет любой ценой. Каким-то образом мне нужно было выиграть этот матч в двух партиях», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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