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Чжэн Циньвэнь накричала на своих фанатов во время матча с Рыбакиной на Итоговом турнире

Чжэн Циньвэнь накричала на своих фанатов во время матча с Рыбакиной на Итоговом турнире
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь накричала на своих болельщиков, которые слишком громко её поддерживали по ходу матча группового этапа Итогового турнира — 2024. Спортсменка играла с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
04 ноября 2024, понедельник. 15:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		3 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

В третьем сете при счёте 2:1 болельщики слишком бурно кричали слова поддержки Циньвэнь, из-за чего теннисистка не сдержалась и накричала на них, попросив вести себя тише. После матча Чжэн извинилась перед фанатом за свой эмоциональный всплеск в интервью на корте.

«Я совершенно потеряла контроль, крик был слишком громким, поэтому хочу извиниться перед вами», — сказала Циньвэнь.

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