«Чертовски расстраивает». Журналист Ротенберг — о 400 зрителях на Итоговом турнире WTA

Американский теннисный журналист Бен Ротенберг отреагировал на информацию о том, что во второй игровой день на Итоговом турнире WTA — 2024 на стадионе присутствовали порядка 400 зрителей. Напомним, финальные соревнования года в женском туре проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

«Это просто чертовски меня расстраивает. По-другому и не знаю, как сказать», — написал Ротенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее представители WTA прокомментировали ситуацию с полупустыми трибунами, заявив, что ожидали малое количество зрителей в связи с началом рабочей недели в Саудовской Аравии.