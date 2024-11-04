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Андрей Рублёв, Александр Бублик и Хольгер Руне сыграют в финале UTS-тура в начале декабря

Андрей Рублёв, Александр Бублик и Хольгер Руне сыграют в финале UTS-тура в начале декабря
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв примет участие в гранд-финале UTS-тура, который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания).

Помимо Рублёва в выставочных соревнованиях примут участие ещё семь игроков — австралийцы Алекс де Минор и Танаси Коккинакис, датчанин Хольгер Руне, казахстанец Александр Бублик, французы Гаэль Монфис и Уго Умбер и канадец Денис Шаповалов.

Общий призовой фонд турнира составляет более $ 2 млн. Одним из организаторов мероприятия является известный менеджер Патрик Муратоглу.

Андрей Рублёв побеждал на отдельных этапах UTS-тура дважды — в 2023 году во Франкфурте (Германия) и в 2024 году в Осло (Норвегия).

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